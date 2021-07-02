南投地方法院梁姓法警，因他宿舍的雅石遭竊打算加裝監視器，政風人員調查後，意外發現他在宿舍及院區空地處放置大量雅石及藝品，並上網拍賣賺錢，懲戒法院認定他嚴重損害政府之信譽，判決記過2次。可上訴。

政風人員發現梁男在宿舍及院區空地處放置大量雅石及藝品，並查證Yahoo奇摩拍賣網有一石藝網站，登載有梁的行動電話、e-mail、郵局帳號（南投地院薪資帳，共有32筆交易之購買明細及賣商品評價資料等。

不過，南投地院政風室調查發現，梁的郵局薪資帳戶有大量款項匯入資料，並經比對拍賣網站貼文對話，如「感謝梁大哥照顧圓小弟夢想」、「這隻是我第一隻跟梁仁閣大哥買的」等，認定他經營商業行為，違反公務員服務法。

懲戒法院認為，梁的行為足以讓人民有公務員不專心公務，國家公務紀律鬆散之不良觀感，將導致公眾喪失對其職位之尊重與執行職務之信賴，而嚴重損害政府之信譽，為維持公務紀律，自有予以懲戒之必要，判決記過2次。