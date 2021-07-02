恩德科技橫跨木工機及工具機兩製造領域，去年工具機產銷受疫情衝擊而下滑，木工機銷售拜宅經濟發酵而逆勢增長，去年每股虧損降至0.61元，今(2)日股東會通過每股配發0.1元現金股利。恩德董事長廖文嘉表示，恩德木工機及工具機年底前訂單全滿載，今年營收會比去年微幅成長，著重在稅後利潤轉正，今年目標是獲利大幅成長。

此外，百分之百轉投資育德實業今年將辦理現金增資5千張，資本額增加5千萬元以內，恩德股東會決定放棄認購育德現金增資，改由恩德全體股東認購。

疫情警戒三級延長，恩德為符合金管會最初規定股東會室內最多4人規定，緊急在股東會原場址加訂3間會議室而達4間。金管會近期放寬規定至19人，使得會議得以順利進行。恩德董事長廖文嘉帶隊出國參加20日在美國拉斯維加斯舉行木工展，將展出恩德去年因應工業4.0而開發的自動化工廠可連線木工機，今年計畫在美國大力推展，其他董事都以視訊參加股東會，會場由總經理兼董事黃逸嫺擔任主席。

恩德去年合併營收32.11億元，但趁去年疫情期間，持續整頓不賺錢事業及節省費用，淨損歸屬母公司降至1.19億元，每股虧損降至0.61元，第一季由虧轉盈，EPS回升至0.03元。

恩德今日股東會承認去年財報及營業報告書，也通過從資本公積提撥，每股發放現金股利0.10元。此外，恩德配合百分之百持股子公司育德未來申請公開發行及申請上市櫃相關股權分散規劃作業，會中也通過未來釋出部分持股及放棄育德現金增資認股權利，未來育德現增認股權利將改由恩德全體股東認購。