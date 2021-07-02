好心肝違規施打疫苗風波持續延燒，昨（1）日台北市議員簡舒培再指控台北副市長黃珊珊從頭到尾都知情，並公開她與台北市衛生局長黃世傑的LINE對話截圖，包含好心肝基金會董事長許金川對黃珊珊的感謝。不過該說法隨即遭黃珊珊駁斥，稱雙方全透過友人聯繫，消息一出，律師黃帝穎在臉書PO發表看發，直言柯市府若真的違法提供疫苗，恐涉犯貪汙治罪條例圖利罪。

北市副市長黃珊珊提供多張截圖自清，包含她與友人Ben代轉好心肝董事長許金川的心聲，以及內部群組的對話紀錄。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

根據北市府高層內部對話顯示，北市衛生局長黃世傑於6月9日早上8時17分，在群組內提到「目前已有約百家診所簽約，包括好心肝已經開始施打」、「診所簽約、施打要加速」。緊接著黃世傑轉達好心肝基金會董事長許金川的話，代為向黃珊珊表示「昨天（6月8日）下午5點拿到150支，昨天晚上10點前全部打完，全體醫護人員很高興可以為民服務，救人一命，勝造七級浮屠。不過目前沒疫苗了，希望如果有疫苗下來，可以再撥一些給我們，我們一天可打1000人，不會輸任何醫療院所，謝謝黃珊珊副市長！」不過黃珊珊對此解釋，這些訊息都是透過友人「BEN」轉傳，並非直接聯絡，她與許金川並無私交，而且從來也沒幫上什麼忙，不知為何對方要道謝。

消息一出，律師黃帝穎昨（1）日在臉書發聲，認為LINE對話截圖顯見柯市府高層其實知情，對話流出也能推測衛生局基層人員開始尋求自保，向議員提供證據，試圖轉當污點證人，不願當柯市府的代罪羔羊，因此不排除黃珊珊想將責任推給基層衛生局人員，其回應有柯市府切割共犯卸責之慮。話鋒一轉，黃帝穎最後不忘強調提醒，若柯市府違法提供疫苗給好心肝做公關一事屬實，恐涉犯貪汙治罪條例圖利罪，將是5年以上徒刑的重罪。