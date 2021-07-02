疫情延燒已經一年多了，疫情迅速散布全球，造成世界各地醫療緊繃，死亡率也急速上升，近期全台疫情也急遽升溫，每日確診人數不斷增加，死亡人數也逐漸攀升，台北榮總桃園分院加強專責病房的規格，提高警覺及嚴防各項規範，細心的醫療團隊規畫各項流程並隨時修正，抱持醫院的量能。

台北榮總桃園分院院長盧星華在第一時間帶領該院一級主管及醫護人員，清點人力、裝備，立刻成立專責病房，護理部主任鄭小蕙、專責病房督導宋佩宜、單位護理師、感控團隊、總務團隊、清潔人員等，皆一同認真商討病室及環境設置、感染控制動線、消毒程序，以及照顧確診者的各項流程與注意事項，進行滾動式修正。

盧星華表示，台北榮總桃園分院全力提供專責病房各項防護裝備，保護醫護同仁，並依規定，安排專責病房醫護同仁落實5到7天定期PCR核酸採檢，讓同仁在照顧確診病人時，能無後顧之憂。

該院專責病房護理師也說，接觸確診者時，會出現無形的壓力，擔心害怕自己一個步驟沒有注意就變成確診者，影響家人或同事，在照護過程中，護理師全程穿著防護裝備，卸下裝備後，看到的盡是臉上深深的壓痕以及被汗水浸溼的工作服。

盧星華感嘆的說，感謝醫護夥伴無私的付出及辛勞，為台灣貢獻心力，也感謝愛心企業、店家及善心人士捐贈許多防疫物資給醫護同仁加油打氣，讓他們在最艱辛的時期，能感受到台灣最溫馨的人情味。