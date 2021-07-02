恒指高開31點 騰訊高開逾2％ 10:492021/07/02 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股2日休假後復市，1日晚美股標指再創新高，港股三日累跌460點後，2日早小幅高開，但開市後隨即倒跌。 香港信報報導，恒指2日高開31點報28859。國指低開1點報10662。科指低開17點報8137。 個股方面，騰訊高開2.5％報598.5港元。阿里巴巴低開1.7％報216.2港元。美團低開0.7％報318.2港元。友邦高開0.7％報97.2港元。平保低開0.1％報76港元。 遠傳公布5G開台首年用戶近80萬 年底拚滲透率30％ 《電腦設備》華碩殖息率約7％ 新品陸續登場 #高開 #低開 #港元 #點報 #騰訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》下半年登場 標普500連6日創新高 09:102021/07/02 財經 4壽險開槍 美元保單升息 04:102021/07/02 財經要聞 A股開市下跌 滬指跌18點 10:492021/07/02 財經 天價 羅賓漢遭罰7千萬美元 04:102021/07/02 全球財經 蘆竹區新增大竹國中接種站 民眾怨巷口窄、出入不便 10:332021/07/02 生活 日勝生中捷聯開案告捷！拿下「南屯站」開發案 12:402021/07/02 房市新訊 《期貨》開盤漲多跌少 7月台指期漲5點、電子期獨黑 09:102021/07/02 財經 《類股》資金冷落 營建股沒力 12:342021/07/02 財經 超商LINE群組揪熟客 食材喊單業績成長4成 04:102021/07/02 時尚消費 恒指半日跌462點 科指跌破八千 12:502021/07/02 財經 《港股》科技股大跌＋陸股續挫 恆指跌破50日線 10:522021/07/02 財經 財經熱門新聞 鋼鐵人還有戲 雙資點名三猛將 - 財經要聞 - 工商時報 長榮解封首日爆大量 多空交戰還得防「二度入獄」 - 財經 長榮明「出關」大尾來了 專家：這訊號出現就殺進去 - 財經 長榮明天出關 有人已經準備好了？ - 財經 長榮出獄第1天 散戶要追？專家洩答案跌破眼鏡 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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