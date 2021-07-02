港股2日休假後復市，1日晚美股標指再創新高，港股三日累跌460點後，2日早小幅高開，但開市後隨即倒跌。

香港信報報導，恒指2日高開31點報28859。國指低開1點報10662。科指低開17點報8137。

個股方面，騰訊高開2.5％報598.5港元。阿里巴巴低開1.7％報216.2港元。美團低開0.7％報318.2港元。友邦高開0.7％報97.2港元。平保低開0.1％報76港元。