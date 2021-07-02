A股開市下跌 滬指跌18點 10:492021/07/02 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市2日開市下跌。上證指數開市報3569點，跌18點，跌幅為0.53％。深成指開市報14937點，跌101點，跌幅為0.67％。 香港信報報導，滬深300指數開市報5186點，跌43點，跌幅為0.82％。創業板指數報3429點，跌25點，跌幅為0.75％。 歷年Q2最大跌幅 比特幣上季跌逾四成 《商情》運價減少 BDI指數續跌1.3％ #開市 #跌幅 #A股 #滬指 #大陸股市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒指高開31點 騰訊高開逾2％ 10:492021/07/02 財經 《國際金融》油價拉動能源股 歐股回升0.62％ 10:182021/07/02 財經 《美股掃瞄》下半年登場 標普500連6日創新高 09:102021/07/02 財經 《港股》科技股大跌＋陸股續挫 恆指跌破50日線 10:522021/07/02 財經 買氣疫路下滑 6月車市探10年低點 04:102021/07/02 財經焦點 《晨間解盤》短線留意融資變化(倫元投顧提供) 07:452021/07/02 財經 台中戶政ONLINE 一指搞定 04:102021/07/02 地方新聞 長榮解封首日開平後股價忽漲忽跌 塑化、紡織股急拉 09:182021/07/02 財經 《基金》H1全球股票型基金 抗疫與解封題材勝出 10:522021/07/02 財經 《期貨》開盤漲多跌少 7月台指期漲5點、電子期獨黑 09:102021/07/02 財經 美光財報優預期 概念股後市俏 04:102021/07/02 財經要聞 財經熱門新聞 鋼鐵人還有戲 雙資點名三猛將 - 財經要聞 - 工商時報 長榮明「出關」大尾來了 專家：這訊號出現就殺進去 - 財經 長榮出獄第1天 散戶要追？專家洩答案跌破眼鏡 - 財經 通膨壓力快爆炸 IMF不忍了喊明年提前升息 - 財經 富邦、中信兩大神卡回饋有新制 7月「換約」後變這樣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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