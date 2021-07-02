大陸股市2日開市下跌。上證指數開市報3569點，跌18點，跌幅為0.53％。深成指開市報14937點，跌101點，跌幅為0.67％。

香港信報報導，滬深300指數開市報5186點，跌43點，跌幅為0.82％。創業板指數報3429點，跌25點，跌幅為0.75％。

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