首家金控股東會2日登場。新光金2日召開實體股東會，由於新冠肺炎疫情嚴峻，全國三級警戒還未解除，2021年股東會出席人數較往年少、約20人，首位發言的股東為新光金前獨董李勝彥，花了十分鐘痛批新光銀行副董事長李紀珠，認為公司因為有此「結構性障礙」，所以股價不會漲。

李勝彥表示，他去年就反對李紀珠出任新光金與所屬公司的高階經理人職務，主要有四大理由，包括：頂撞體制、抵觸法令、怠忽職守、公司放任。李勝彥指出，李紀珠有很多不當行為已有損新光金股東權益，新光金績效不錯，但股價都不會漲，這是「結構性障礙」，代表公司有問題存在。

李勝彥指出，李紀珠以「話術」，擺爛其對角色職責應負的責任。

李勝彥還強調，李紀珠以新光金控副董事長身份，再去兼任子公司副董事長的問題，自2018年10月起，多次在金控董事會上引起「專任」及「兼任」的道德層面討論，但公司皆放任不做處理。

為嚴密備戰疫情，新光金2日股東現場不只落實實聯制，並依參加股東人數啟動會場分流，且不只有室內會議室還備有戶外區。此次為新光金首次採視訊轉播方式進行股東會，為確保當天順利進行，新光金工作人員還在股東會前兩天及當天早上模擬現場情況、密切測試設備，工作人員也分散安排股東至不同會議室，各間同步視訊轉播，股東可使用麥克風發言，投票則將分流引導股東至投票會場進行。