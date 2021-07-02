飯店旅館「疫」起受創，「轉手潮」來臨！建商紛紛趁勢加碼購地，CBRE世邦魏理仕今（2）日表示，近一年半 ，就吸引壽險、建商等買家豪擲411多億元，收購飯店旅館，為歷來罕見。

世邦魏理仕今天表示，近幾年，飯店旅館命運多舛，歷經陸客自由行和團客限縮來台，疫情爆發使得國際旅客市場因邊境管制而凍結、國旅市場出現報復性需求等事件，影響營運表現劇烈變動。旅宿業是否能在未來半年內迎來新一波的報復性消費，依舊充滿著不確定性。相反的，疫情卻激發投資人逆勢加碼的決心。

CBRE世邦魏理仕觀察統計2021年第二季總成交金額（商用不動產及土地）逾918億元，創歷史同期第三高紀錄。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，顯示台灣不動產投資市場交易維持熱絡，即使在疫情升溫後，大部分交易案仍如期進行，僅極少數買方的作業程序稍有延誤，且許多法人投資人對於不動產投資的態度維持積極。

李嘉玶表示，其中旅宿業不動產交易市場，蠢蠢欲動更是疫情下，始料未及的意外發展。

世邦魏理仕觀察旅宿業不動產交易市場，自2020年迄今的一年半間，飯店旅館買賣成交金額，累計逾411億元，為歷來不動產投資市場少見的現象。

其中除了富邦人壽斥資268億買下台北王朝大酒店外，本土建商總計投資約125億元；其中，有過半金額，為興富發集團所貢獻，其於今年上半年投資近65.5億元購買台中及高雄的旅館類不動產。

世邦魏理仕觀察，過去兩年間，旅館業者歷經陸客自由行限縮、國際旅客市場因邊境管制而凍結、國旅市場出現報復性需求等事件，營運表現劇烈變動。

李嘉玶表示，有鑑於第二波疫情擴散仍未獲有效圍堵，旅宿業面臨的營運挑戰未解。各類型旅館業者紛紛尋求逆境生存之道，部分業者轉做防疫旅館，亦有部分轉型為遠距工作者提供獨立辦公室，更有業者趁機進行資產活化，申請危老重建。

世邦魏理仕台灣估價及諮詢部主管施甫學表示：「過去一年半內成交的18件交易案中，高達12件為汽車旅館交易，顯示過去位於新興重劃區的汽車旅館，因其所在區位佳、產權單純、拆除成本低等優勢，已成為不少開發商的關注焦點。」