隔夜美股三大指數同步收高，標普500指數更連續第六個交易日改寫歷史高點，周五香港股市在3日累計跌掉460點後小漲開出，但隨即急轉直下，目前恆生指數下挫1.25%，報28467.88點，一舉跌破50日線（約28731點）。國企股目前跌1.57%。
科技股賣壓湧現，恆生科技股指數目前重挫近3%，所有成分股中僅海爾智家和ASMPACIF仍力守在平盤之上，其餘全面走跌。
大陸股市持續下探亦為港股帶來壓力，目前上證指數下挫1.33%，深證成指跌1.54%，滬深300指數大跌2%。
廣東省市場監督管理局宣布將強化競爭執法，並盡快推出數位經濟促進條例，阿里巴巴、小米應聲下挫近4%，美團下挫近3%。
新能車股表現疲弱，比亞迪、吉利重挫逾5%。
受原油價格大漲激勵，中石油漲4%，在藍籌股中表現最佳。
澳門衛生局周四表示，港澳通關便利措施暫未確定實施日期，博奕股壓回，銀娛下挫近2%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。