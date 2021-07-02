隔夜美股三大指數同步收高，標普500指數更連續第六個交易日改寫歷史高點，周五香港股市在3日累計跌掉460點後小漲開出，但隨即急轉直下，目前恆生指數下挫1.25%，報28467.88點，一舉跌破50日線（約28731點）。國企股目前跌1.57%。

科技股賣壓湧現，恆生科技股指數目前重挫近3%，所有成分股中僅海爾智家和ASMPACIF仍力守在平盤之上，其餘全面走跌。

大陸股市持續下探亦為港股帶來壓力，目前上證指數下挫1.33%，深證成指跌1.54%，滬深300指數大跌2%。

廣東省市場監督管理局宣布將強化競爭執法，並盡快推出數位經濟促進條例，阿里巴巴、小米應聲下挫近4%，美團下挫近3%。

新能車股表現疲弱，比亞迪、吉利重挫逾5%。

受原油價格大漲激勵，中石油漲4%，在藍籌股中表現最佳。

澳門衛生局周四表示，港澳通關便利措施暫未確定實施日期，博奕股壓回，銀娛下挫近2%。