板橋驚現霍爾的移動城堡，工務局完成拆除。（新北市工務局提供）

新北市板橋南雅東路一棟老舊的4層建築物，屋主在後側外推搭建懸空樓梯，外型宛如「霍爾的移動城堡」翻版，市府拆除大隊接獲通報後，派員到現場勘查，認定屬違章建築且有影響建築物結構及公共安全之虞，拆除完畢。

新北市拆除大隊表示，針對此類懸空、外推擴建的「移動城堡」違建，列管專案優先執行，今年2月才在淡水中山北路拆除一棟以鐵板及木料搭建的4層樓高搖搖欲墜的違建，沒想到6月在板橋南雅東路也發現類似移動城堡違建，拆除大隊立即派員查報並於6月底拆除。

新北市拆除大隊表示，懸空外推違建結構未經專業建築師或技師簽證，即使沒有發生地震也可能崩壞掉落，容易造成不慎墜落或違建下方有行人經過而危及民眾生命安全事件，自2015年迄今，新北市已執行140多件類似違建拆除。

本案位於新北市板橋南雅東路移動城堡，為一棟屋齡43年的4層樓老舊建築，後側以細長的金屬、木條及石棉瓦等材料拼湊，外推增建懸空金屬樓梯，由下往上看十分嚇人，且樓梯轉角空間還放置洗衣機及雜物，加上人在上面走動產生的振動，承載力明顯不足。

經拆除大隊查報認定屬於違章建築並限期改善，但屋主未能於期限內完成拆除，因此由拆除大隊依法執行強制拆除作業並於1日執行完畢。

新北市拆除大隊強調，類此「移動城堡」違建出現在新北市轄內，拆除大隊必嚴格執法絕不縱放。