文山高中接種站施打狀況。(取自陳其邁臉書)

高雄展覽館接種站。(取自陳其邁臉書)

各地莫德納疫苗昨(1日)開打，高雄市政府規劃72-74歲的長輩於今(2日)施打，市長陳其邁今在臉書曬出多張接種站現場畫面，檢視整備狀況，強調「免預約、不等候、不群聚」，要將長輩服務好。貼文曝光後，引發不少網友關注，獲得一萬人按讚，更有人留言表示，「謝謝，安排的非常順暢」。

陳其邁今早在臉書指出，一早開打疫苗，到靜思堂、巨蛋、莊敬國小、鳳山體育館、高雄展覽館等接種站，再檢視整備狀況，也和醫護、防疫同仁先說聲謝謝，七點多陸陸續續有72至74歲長輩前來，長輩到場就開始施打，免預約、不等候、不群聚，將長輩服務好。他再次提醒市民，務必按照通知時間、地點前來接種，不用趕、不用提早來等、分流施打，有接到通知一定打得到。

貼文曝光後，不少網友留言表示，「管制的真好我車還沒停好，家人就打完了」、「真的很棒！沒有任何雜音，只有順順利利的施打疫苗」、「辛苦你們了」、「今天帶家父來打疫苗，湖內這裡安排的不錯」、「安排好，又貼心，超讚」、「現場人流動線很好」。

陳其邁昨晚也在臉書表示，晚上專家小組實地視察高雄展覽館，希望從醫學及流行病學專業，改善第一天施打動線不順的地方，讓長輩們施打更便利、更安全、免群聚，也到鳥松文山高中、三民莊敬國小及各接種站，盤整準備，長輩施打的前一夜，市府團隊會徹夜將動線、空間調整到好。

高雄市府則指出，因應72歲-74歲以上年長者(含55歲以上原住民)疫苗開打，高雄市持續提供熱血計程車及復康巴士服務(獨居、身心障礙或重大傷病的長輩)，另外亦提供免費搭乘捷運打疫苗，歡迎年長者多加利用。

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