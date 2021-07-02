全國三級警戒延長至7月12日，新北市議員張維倩協助中和國際青年商會捐贈300份防疫包給新北市衛生局，盼可以拋磚引玉，呼籲民眾一起團結對抗疫情。

張維倩表示，中和國際青年商會深耕中和地方40餘年，是培養青年領袖的搖籃，對於地方公益的推動與參與更是不遺餘力；每年的端午節，中和青商會都會為孩子們舉辦親子同樂的活動。

前年於中和福和宮舉辦「粽下幸福」邀請親子體驗一同包粽子的樂趣；去年於錦和運動公園 舉辦「兒童歡樂體驗營」讓小朋友在遊戲中學習。

張維倩說，今年因疫情嚴峻無法舉辦實體活動，但中和青商全體會友仍堅持要將青商的愛與關懷送給需要的孩子，身為青商家庭副主委，因此準備了300份防疫包贈予新北市政府衛生局。

中和青商會2021會長陳仲豪、社區主委謝伯男、中和區仁和里里長林達與張維倩一同前往衛生局，由衛生局副局長代表受贈，希望藉由中和青商的拋磚引玉，一同為防疫盡一份心力。