民進黨前立委、醫師林靜儀近日傳出在網路上跟網友直接對嗆，引發網友討論。有人在林靜儀的貼文底下回文質問「所以，病毒是誰放進來的？」林靜儀竟然在該文下方直接標註該名網友，並回應「一輩子當魯蛇怪爸爸當年沒戴套嗎？」這把一票網友全嚇傻了，直呼公眾人物怎說這種話？「這可以告了吧？」

林靜儀在卸任立委後頻繁出席政論節目，針貶時事，在自己的臉書上也會針對疫情進行評論，近來在一篇檢討台北市防疫的貼文中，竟與網友互嗆起來，有網友在回文中質問林靜儀，把台北市防疫說成這樣，怎不想想「病毒是誰放進來的？」沒想到林靜儀竟然指名道姓回應「一輩子當魯蛇怪爸爸當年沒戴套嗎？」

林靜儀在網路上嗆網友。(圖翻攝自林靜儀臉書)

這個回應把網友都嚇傻了，表示「公眾人物說這樣的話對嗎？」連網紅四叉貓都發文直呼「有夠兇！」

林靜儀的行為引發網友的討論，在論壇PTT中留言表示「婦產科醫師罵人老爸沒帶套？」「邏輯真是不同凡響」、「這可以告污辱了吧」、「神回跟失言的標準真難定義」、「真的有醫生的專業嗎？」