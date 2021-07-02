【LIVE直播】疫情失控？環南市場爆群聚 陳時中趕赴現場視察。（中時新聞網）

環南市場設立前進指揮所。（圖／指揮中心提供）

台北市環南市場7月1日篩檢1000多人，結果竟有41人PCR呈陽性反應，引發中央高度緊張。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將設立聯合前進指揮所，在環南市場設篩檢站，同時於今天下午發布疫情警示簡訊。台北市長柯文哲宣布，環南市場、家禽市場停市3天。

陳時中指出，經過昨天篩檢，找出一些病例，無論是北農或環南市場，累計確診已破百例，因此將設立聯合前進指揮所；無症狀的人也可以前往採檢。至於疫情警示簡訊，有經過的人都會收到，一有症狀請立即聯絡衛生單位。

柯文哲認為，這波感染很顯然從萬華社區進入批發市場，到目前為止疫苗已施打1萬4000人，這些都是按照原本的進度進行，快篩第一線、打疫苗第二線。

立委林昶佐也跑到現場，拿起麥克風指責柯文哲，結果話講到一半被市場自治會會長嗆爆，說林昶佐從未到市場關心過他們，講得林啞口無言。陳時中呼籲，現在不是吵架的時候，病毒不會因為口水停下來，希望同心協力，把這波疫情擋住。