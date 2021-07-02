Giannis LOVES this slam from Brook Lopez 😳 pic.twitter.com/yWTyhmfou4 — Bleacher Report (@BleacherReport) July 2 2021

面對「字母哥」阿提托康波左膝受傷缺陣劣勢，公鹿2日卻在東區冠軍賽G5徹底展現平均火力，全隊竟有4人得分破20，其中先發中鋒布魯克羅培茲更摘全場最高33分，幫助地主公鹿123比112射落老鷹，3勝2敗搶先取得東區冠軍賽聽牌優勢，接下來G6將於4日回到亞特蘭大進行。

就算少了阿提托康波，公鹿開賽就靠米德頓與哈勒戴領軍打出10比2開局，隨後更擴大領先到18分，不過老鷹次節逐漸找回三分手感，打完上半場，老鷹仍以56比65落後，公鹿半場就有4人得分上雙，其中以布魯克羅培茲16分最高。

儘管同樣少了崔楊助陣的老鷹，下半場仍不放棄追分，持續靠著波達諾維奇、賈林納利、路威廉斯等人投進三分外線，可惜公鹿火力更加凶猛，頂替阿提托康波先發位置的波提斯，也在內線頻頻強攻得手，讓雙方差距始終維持在兩位數以上。

比賽還剩3分21秒，波提斯投進三分外線，幫助公鹿114比98領先，也讓他成為公鹿第4位得分破20球員，接下來老鷹雖用犯規戰術凍結時間，可惜公鹿仍用穩定罰球穩住勝局，打到最後52.8秒，雙方也換下主力提前宣告大局底定。

除了布魯克羅培茲攻下全場最高得分，米德頓也拿26分、13籃板及8助攻的接近大三元演出，哈勒戴25分、13助攻，波提斯22分、8籃板，公鹿得分幾乎都集中在先發五人，板凳陣容總共只拿10分；老鷹以波達諾維奇28分最高，賈林納利與柯林斯各有19分。