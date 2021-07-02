人民幣兌美元中間價2日報6.4712，比1日報6.4709，微跌3個基點，創一星期低。

香港信報報導，中國人民銀行宣布，為維護銀行體系流動性合理充裕，2日開展人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率持穩於2.2％。這是進入7月逆回購操作縮量後第二日定在百億，據此計算，本周淨投放200億元。

路透統計，本周公開市場共有900億元逆回購到期，其中，28日至30日每日各100億元，1日和2日則為每日300億元。