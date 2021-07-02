人民幣中間價跌3個基點 人行續百億逆回購 11:012021/07/02 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價2日報6.4712，比1日報6.4709，微跌3個基點，創一星期低。 香港信報報導，中國人民銀行宣布，為維護銀行體系流動性合理充裕，2日開展人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率持穩於2.2％。這是進入7月逆回購操作縮量後第二日定在百億，據此計算，本周淨投放200億元。 路透統計，本周公開市場共有900億元逆回購到期，其中，28日至30日每日各100億元，1日和2日則為每日300億元。 《商情》買盤進場 拉抬紐約期金走強 中山大學發現 2.3億年龍糞中新甲蟲 #基點 #百億 #逆回購 #日報 #每日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 6月新車銷售 不堪疫擊 04:102021/07/02 財經要聞 外送服務訴求快速到貨 04:102021/07/02 時尚消費 百貨業求生術 直播、促銷拚買氣 04:102021/07/02 地方新聞 北海岸出遊 不可錯過的7間萬里美食餐廳小吃 09:132021/07/02 生活 神經外科醫師變瀕死病人：了解死亡 是上天給的完美禮物？ 08:322021/07/02 健康 《期貨》開盤漲多跌少 7月台指期漲5點、電子期獨黑 09:102021/07/02 財經 陸股超牛 股民人均半年賺2.1萬人民幣 04:102021/07/02 焦點新聞 傳教士直播數消防車 以為自己能獲救 04:102021/07/02 焦點要聞 中壽神單 前五月熱銷200億 04:102021/07/02 財經要聞 保母縱火燒死妻兒 深情丈夫3年後再婚生女 妻舅痛揭不堪真相 00:212021/07/02 娛樂 飯店旅館「轉手潮」來臨 壽險、建商豪擲411億元收購 10:512021/07/02 財經 財經熱門新聞 鋼鐵人還有戲 雙資點名三猛將 - 財經要聞 - 工商時報 長榮明「出關」大尾來了 專家：這訊號出現就殺進去 - 財經 長榮出獄第1天 散戶要追？專家洩答案跌破眼鏡 - 財經 通膨壓力快爆炸 IMF不忍了喊明年提前升息 - 財經 富邦、中信兩大神卡回饋有新制 7月「換約」後變這樣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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