員警們看到防疫物資上滿滿的捐贈人名單都相當感動，感謝民眾及企業的善心。（民眾提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情人人自危，目前還是全國三級警戒中，政府籲民眾勿趴趴走，員警站在前線執勤，協助推展各項防疫工作，台中市府已優先讓員警完成第1劑疫苗接種，降低染疫風險，但防護裝備絕不能缺少，為當堅守在前線崗位員警們的後盾，熱心民眾謝先生號召捐贈防疫物資，盡一分心力，讓員警能安心執勤。

辰信禮儀物流有限公司謝先生，為守護人民保母的健康，與數十名熱心公益人士及數十家民間企業，共同購買防疫物資，將物資捐贈給台中市政府警察局第六分局。

愛心物資中，包含防護面罩500個及奈米藍光消毒噴霧槍5組，希望藉由面罩防護減少與病毒接觸的機會，奈米藍光消毒噴霧槍讓消毒工作更加全面，替肩負維護社會秩序重擔，且辛苦防疫的員警們加油打氣。

捐贈的民間業者與團體希望執勤的員警，在疫情期間能夠有充足的保護，能夠更安心的執勤，守護社會大眾的安全與健康。

「感謝愛心善舉！」員警們看到防疫物資上滿滿的捐贈人名單都相當感動，感謝民眾及企業的善心，同時也呼籲，當前疫情持續，民眾應確實做好防疫工作，避免疫情有再次擴散風險，防疫工作人人有責，希望大家團結一致戰勝病毒。