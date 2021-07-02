雲林國中快打站的登記與排隊施打人潮滿滿滿。（周麗蘭攝）

雲林國中禮堂周邊摩托車和汽車都爆滿。（周麗蘭攝）

雲林縣莫德納疫苗今（2日）全縣20鄉鎮市同步開打，開放75歲以上優先施打，其餘開放公所評估年齡下修的門檻，果然各鄉鎮市快打站今一大早都爆滿，但斗六市本次不開放75歲以上長者施打，數百名風塵僕僕趕來的長者撲空感到好失望。

由於前兩波AZ疫苗施打狀況冷清，84歲至80歲、79歲至75歲施打率都各只有3成，縣府預估莫德納回流潮會很多。雲林縣昨日獲分配1萬6800劑莫德納疫苗，依照各鄉鎮人口數比例平均分配。

今早9點不到，斗六市快打站雲林國中大禮堂周邊擠滿人車，至少500人湧入，70歲以上各年齡層老人都有，像個菜市場，但令75歲以上老人家失望的是，他們還不能打！

斗六市長林聖爵持在現場大聲公宣導，日前已通知70歲至74歲各里老人施打疫苗，75歲以上不是本次施打對象，只能登記預約，本次斗六市分配1400多劑疫苗，根本不夠打。

不少風塵僕僕趕來的老人得知簽名只是「預約」，都極度失望離去，他們抱怨說，本次莫德納疫苗全縣都是75歲以上老人優先施打，只有斗六市不能打，也不早通知，舟車勞頓到了現場，才知道沒有。

縣長張麗善表示，AZ疫苗接種率遠不如預期，早就預料莫德納疫苗一定會有大批老人回流施打，所以本次仍以75歲以上長者為優先對象，至於下修的年齡門檻，授權給各鄉鎮市長決定。

張麗善說，莿桐鄉就做得很好，鄉長林靖焜事先調查有意願打莫德納疫苗的75歲以上長者有300多人，其餘數量開放給74歲長者。水林鄉也是相同作法，開放至73歲。