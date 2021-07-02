因應疫情嚴峻，中選會今天下午將舉行委員會議決，討論8月28日四大公投案投票是否延期舉辦，對此，民眾黨團上午提出四項主張，包括公投延期辦理，但不能過久；召開臨時會修改公投法等法規，解決法律適用問題；請國民黨團支持，由在野黨連署提案召開臨時會，處理相關法規修法。

民眾黨團總召邱臣遠表示，四位公投領銜人近日公開發表聲明，要求中選會本週做出公投是否延期的最後決定，民眾黨團亦認為，在疫情嚴峻和公投議題無法有效討論和宣傳的情況下，中央流行疫情指揮中心和中選會應適度延期辦理公投。

不過，本次公投議題包括萊豬與藻礁等題目，均具有時效性，也不宜延長過久，因此，民眾黨團要求這次公投務必要在兼顧防疫安全、保障民權及依法行政等3大原則下進行公投。

邱臣遠進一步指出，依據《公投法》第23條規定：「公民投票日定於八月第四個星期六」、「每兩年舉辦一次」，《公職人員選舉罷免法》第66條適用與否又有爭議，因此針對公投延期舉辦，如果有修法必要，認同時代力量黨團提出召開臨時會倡議。不過，提案召開立法院臨時會需要29位立委連署，呼籲國民黨團起參與連署，希望透過臨時會完成公投延期的法規處理，以兼顧當前防疫的要求和公民表決權利。

此外，對於外界討論的不在籍投票，民眾黨立委、公投小組召集人張其祿表示，《公投法》第25條早已明文規定可以不在籍投票，但仍需另以法律訂定實施方法。長久以來，中選會一直遲遲未有動作，如今考量疫情，推動不在籍投票法立法正當其時，更應加速作業。