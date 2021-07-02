環南市場爆41例確診 陳時中、柯文哲將同框視察 11:092021/07/02 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與台北市長柯文哲、北市副市長黃珊珊，2日上午11時30分將同框赴環南市場視察。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市執行批發市場專案PCR篩檢，環南市場2783人篩出41人陽性確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與台北市長柯文哲、北市副市長黃珊珊，2日上午11時30分將同框赴環南市場視察。 環南市場爆41人確診 蘇貞昌急令陳時中到場掌握狀況 Delta變異株來襲 新北召集醫院開會曝1防疫關鍵 #環南市場 #北市 #確診 #陳時中 #柯文哲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 枋山嬤、果農妻 同區候診 鳳山大樓群聚 搭電梯染疫 04:102021/07/02 焦點要聞 喬友大火喪命43歲印尼女看護 Ct大於30死因還待解剖 08:272021/07/02 社會 優先類別不斷膨脹 50歲以下民眾 今年恐難打到疫苗 04:132021/07/02 健康 爆陳時中沒搞清楚狀況 藍委：台灣代工疫苗慢半拍 08:222021/07/02 政治 《國際社會》疫情拉警報 韓每日確診創半年新高 10:522021/07/02 財經 北榮桃園分院加強專責病房規格 每週定期核酸檢測 10:482021/07/02 生活 桃園＋5 2例國軍醫院醫護家屬 04:102021/07/02 地方新聞 陳時中點頭入境普篩 游淑慧引「金包銀」歌詞諷：還好 08:432021/07/02 政治 影／828如期舉辦公投？指揮中心回應了 09:222021/07/02 生活 因應7月12日可能降級 指揮中心訂定不同行業指引 解封關鍵：北農、屏東群聚獲控制 04:102021/07/02 焦點要聞 台中＋0中止 確診者感染源不明 十甲旺市場停業3天 09:432021/07/02 生活 政治熱門新聞 苦苓節目吐真言 為何高雄人這麼滿意陳其邁？ - 政治 蔡總統要變化隊形 吳子嘉：民進黨最新明星是這大咖 - 政治 蔡英文提2新制上路 網友湧臉書留言喊一件事 - 政治 何時解除三級警戒？郭正亮斷言這一天 - 政治 白宮認證台灣疫苗被截斷？郭正亮爆內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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