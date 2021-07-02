北市執行批發市場專案PCR篩檢，環南市場2783人篩出41人陽性確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與台北市長柯文哲、北市副市長黃珊珊，2日上午11時30分將同框赴環南市場視察。

環南市場爆41人確診　蘇貞昌急令陳時中到場掌握狀況
Delta變異株來襲 新北召集醫院開會曝1防疫關鍵
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