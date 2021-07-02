今天在大聯盟場上勇士以4：3擊退大都會，此戰大都會派出王牌先發投手狄葛朗(Jacob deGrom)上場，沒想到本季近乎無敵的他連兩戰失分了，此戰他一共投7局被敲5安打失3分，但狂飆14次三振且沒有任何保送，另外他的失分全都集中在首局，後面6局完全找回身手，目前自責分率上升到0.95。

The Braves scored 3 runs in the 1st against Jacob deGrom 🤯



(via @braves)pic.twitter.com/kVCVWSh467 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 1 2021

上一場比賽於6月27日對上費城人，他先發6局失2分，終止連31局無失分表現，也是他本季首次單場丟2分責失，退場還是敗投候選，但最後大都會還是靠9局打下2分逆轉，以4比3逆轉獲勝，狄葛朗也逃過敗投，而今天這場比賽他也幸運逃過敗投命運，兩場比賽總計13局被敲8安失5分，飆出19次三振和1次保送，表現仍稱職。

本季的他幾乎處於無敵狀態，連兩場丟分對他來說算是「大失常」，本季他目前共拿下7勝2敗，85局的投球能飆出136次三振，魔鬼般的K功是最大武器，每局被上壘率也只有0.54，雖然近兩場比賽都失分，自責分率仍保持在1以下，並且能在關鍵時刻穩住比賽，本季若能持續維持身手，拿下賽揚獎的機率不小。

今天比賽大都會首局先拿下1分領先，不過1局下狄葛朗遇到亂流，遭到近期打擊表現火燙的歐比斯(Ozzie Albies)擊出一壘安打失掉首分，比數1：1，接著再被萊利(Austin Riley)轟出右外野方向2分炮，一下子痛失3分，歐比斯和萊利在上一場面對大都會合力貢獻8分，率隊以20：2狂電對手，今天他們維持了火燙手感。

不過狄葛朗還是無愧本季最佳先發投手，剩下6局瘋狂展現三振功力，且沒有投出任何保送，第2到7局總共三振了12名打者，一度連續狂飆8次三振，今天總計花了93球(70好球)投完7局，而大都會打線在第7、9局分別打進1分，讓狄葛朗無關勝敗逃過敗投，他得好好感謝史密斯(Dominic Smith)揮出的兩支陽春炮。