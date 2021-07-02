舉重大力士謝昀庭參加2020美國舉重積分賽。今年以亞洲區累積積分排名第4名，順利取得東京奧運參賽資格。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中舉重培育好手謝昀庭征戰國內外比賽表現亮眼，以亞洲區累積積分排名第4名，順利取得東京奧運參賽資格。台中市政府運動局長李昱叡表示，恭喜昀庭代表國家出征奧運，市長盧秀燕重視運動人才培育，市府將持續積極推動，也祝福選手勇闖東奧，奪得佳績。

謝昀庭表示，目前生涯最佳成績是抓舉175公斤、挺舉220公斤、總和395公斤，最終以亞洲區累積積分排名第4，順利取得東京奧運參賽資格，非常高興。

運動局指出，謝昀庭是台中人，現就讀台灣師範大學四年級，從國中開始接觸舉重運動，加入校隊代表學校比賽屢創佳績，在106年全國中等學校錦標賽奪下金牌並破大會紀錄；108年代表台中市在全國運動會拿下109以上公斤量級金牌；在今年全國青年盃舉重錦標賽男子組109以上公斤量級也獲得金牌，目前正值成績提升期，是台中舉重界的重點培植人才。

謝昀庭在國際賽表現也非常優秀，2020年美國公開賽109以上公斤級獲得第3名；2019年福州舉重世界盃109以上公斤級獲得第3名；2019年世界青年舉重錦標賽109以上公斤級榮獲第5名。

李昱叡表示，盧秀燕上任後，市府積極推動「酷運動、酷城市」，透過辦理在地賽事及論壇等，打造台中成為運動城市。台中市於108年全國運動會獲得55金54銀44銅、共153面獎牌榮獲全國第三名；去年全國身心障礙國民運動會獲得92金、67銀、32銅，勇奪全國第二；去年全民運動會獲得57金、51銀、46銅，勇奪全國第一名總統獎，未來會持續推動台中運動人才培育。