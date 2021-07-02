《國際油價》原油亞洲電子盤走堅 11:092021/07/02 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著OPEC+推遲公布產量政策的決議結果，分析師認為，未能達成協議意味著該組織可能繼續保持當前的緩慢生產水平，令盤中油價延續昨日漲勢；周五(7/2)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.29美元，報每桶75.52美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.28美元，報每桶76.12美元。(商品行情網) 《商情》買盤進場 拉抬紐約期金走強 《國際產業》ABB電動車充電部門 明年上半擬分拆IPO #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #走堅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 航運、塑化股領漲 台股早盤資金在原物料概念股輪動 09:192021/07/02 財經 《期貨》開盤漲多跌少 7月台指期漲5點、電子期獨黑 09:102021/07/02 財經 國際烈酒賽 WAT奪1金4銀1銅 04:102021/07/02 時尚消費 開放與病毒並存的祕訣 04:102021/07/02 時論廣場 5月製造業景氣 降為黃紅燈 04:102021/07/02 財經要聞 《國際社會》疫情拉警報 韓每日確診創半年新高 10:522021/07/02 財經 英國稱不會丟棄對香港民眾的歷史責任 中使館駁斥 09:122021/07/02 兩岸 長榮解封首日開平後股價忽漲忽跌 塑化、紡織股急拉 09:182021/07/02 財經 《盤中解析》鬧缺「電」！傳產挺住、驚險守17700 10:182021/07/02 財經 疫情升溫傷經濟 滙豐下修亞洲前景 但不看壞台灣 04:102021/07/02 財經要聞 航海王獨霸一方 電子待補血 04:102021/07/02 財經要聞 財經熱門新聞 鋼鐵人還有戲 雙資點名三猛將 - 財經要聞 - 工商時報 長榮明「出關」大尾來了 專家：這訊號出現就殺進去 - 財經 長榮出獄第1天 散戶要追？專家洩答案跌破眼鏡 - 財經 通膨壓力快爆炸 IMF不忍了喊明年提前升息 - 財經 富邦、中信兩大神卡回饋有新制 7月「換約」後變這樣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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