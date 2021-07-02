隨著OPEC+推遲公布產量政策的決議結果，分析師認為，未能達成協議意味著該組織可能繼續保持當前的緩慢生產水平，令盤中油價延續昨日漲勢；周五(7/2)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.29美元，報每桶75.52美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.28美元，報每桶76.12美元。(商品行情網)

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