6月臺灣採購經理人指數2日公布，製造業採購經理人指數PMI64.0、非製造業經理人指數NMI 46.0，同步連續第二個月呈現下跌，反映本土疫情擴大第二個月以來，製造業和內需零售業面臨的經營風險難止。

調查單位中華經濟研究院指出，6月不僅不同產業的榮枯差異大，製造業面臨供應鏈吃緊、航運塞港，而內需部分產業則面臨現金流斷鏈風險，資通訊、批發業 NMI 則呈現大幅擴張。

臺灣NMI在經歷5月驟跌10.9個百分點轉為緊縮，6月續跌3.2個百分點至46.0，中經院指出，此為2020年6月以來最快緊縮速度，四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用緊縮，供應商交貨時間上升。

非製造業多為內需產業，6月調查八大產業中，有五大產業NMI呈現緊縮，最慘的是全國疫情三級警戒直接衝擊的住宿餐飲業，所幸已自5月的0，在6月略升至16.7。其中的批發業(6月NMI 59.3)、運輸倉儲業(6月NMI 57.9)與資訊暨通訊傳播業(6月NMI55.0)，一改5月的低盪，大幅受惠於宅經濟、居家辦公等「隔離紅利」，意外呈現擴張。

6月經季節調整後之臺灣製造業採購經理人指數（PMI）部份，中華經濟研究院長張傳章指出，已連續8個月維持在60.0以上的擴張速度，受疫情擴散影響，以出口為重的製造業仍出現擴張速度連續2個月趨緩，6月指數續跌2.0個百分點至64.0。

6月台灣PMI的5項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，存貨呈現擴張。張傳章分析，最需注意的是原物料價格指數，已連續7個月維持在80.0以上的上升（高於 50.0）速度，6月指數出現下跌6.4個百分點至84.0，是2020年6月轉為上升以來的最大回跌，反映出大宗商品價揚壓力亦有釋放的跡象。

中華經濟研究院助研究員陳馨惠表示，製造業看「未來六個月展望指數」雖已連續 8個月維持在60以上的擴張速度，6月指數續跌 2.7 個百分點至 64.3，為 2020年12月以來最慢擴張速度，但不只是單純本土疫情問題，廠商反映供應鏈風險可控難度大，持續拉高安全庫存以因應。5月底中國廣東疫情爆發使深圳鹽田港塞港，歐美復工後塞港頻傳、加上國內半導體供應鏈之產線端人員確診，都加劇航班交期之不確定性以及長短料情況。