國民黨主席江啟臣今與四位藍營縣市首長，發表致總統蔡英文公開信，呼籲蔡政府比照授權鴻海、台積電與慈濟的專案模式，授權地方政府採購疫苗。民進黨團今表示，救人的疫苗不要當成黨內選舉，疫苗也不是黨員票。

江啟臣今與南投縣長林明溱、花蓮縣長徐榛蔚、雲林縣長張麗善以及台東縣長饒慶鈴黨籍縣市首長，為採購疫苗，致蔡總統公開信。

民進黨立院團書記長羅致政指出，目前國外疫苗大廠都說只跟中央政府打交道，現在實際作為也是如此，包括韓國大邱市、印度地方政府等，都遭遇同樣事情，到底國民黨在亂什麼？

他說，現在正在疫苗開始大規模施打階段，各縣市首長都在忙著、專心大規模施打這件事，國民黨正在舉行黨主席選舉連署，但今天公開信，並非所有藍營地方首長都有連署，新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕最大兩諸侯都沒，因此很像黨內黨主席選舉的連署書。

他說，過去這幾位連署首長和國民黨江主席，都只說要買BNT疫苗，而永齡基金會、台積電、慈濟這三單位都說要自己出錢，買到疫苗會交給中央，但是這封信中，都沒提到錢從哪裡來？買到疫苗是放在自己口袋各縣市自己打，還是給中央統一分配？若各縣市自己施打，那就亂了套，不要為了黨內選舉造成國內混亂。