藝人納豆前女友林千又6年前因跟手搖飲店發生爭執，怒嗆22K一事發生風波，近日她帶家人到美國參加妹妹畢業典禮順便接種新冠肺炎疫苗，今(2日)稍早她透露已經接種好第二劑疫苗，令她興奮用英文喊「謝謝美國」，也透露在當地觀察到的隱憂。

28歲林千又上月14日分享搭機前往美國，並分享在當地打疫苗的經驗，選擇多，完全免費，「輝瑞兩劑、莫德納兩劑、強生一劑」，但要記得攜帶護照，她自己選打輝瑞疫苗，透露：「第一劑打了不會痛，手微痠」，並跨海關心台灣疫情，直說：「祝大家身體健康，早日打到疫苗，台灣平安。」

林千又今接種輝瑞第二劑疫苗，直說感謝美國。（圖／翻攝自cocomademedomydream IG）

不久，有網友問林千又接種輝瑞疫苗後有無產生任何副作用？她親切回應打完第一、二天手臂很痠，因此晚上就寢時只能側睡，「因為壓到打針的地方會很酸痛，換衣服可能會舉不起來」，也承認確實有外界所說的疲倦感，「累累的～要多休息、補充睡眠～」，並補充，第一劑打完後要在旁邊休息15分鐘，確定沒不良反應才能離開，聽第二劑則要待30分鐘。

林千又曝打完疫苗後還有小禮物可拿。（圖／翻攝自cocomademedomydream IG）

今稍早林千又在IG限時動態分享正在打第二劑疫苗，除了感謝美國，也有點擔心等下會不會有副作用，可見她穿著黑色長版上衣，下衣失蹤露出修長美腿，也表示聽聞打完輝瑞第二劑一周後就有95%免疫效果，但當地每天仍有5、600人確診，更有Delta病毒流行，「這裡大家幾乎都不戴口罩，所以還是怕怕的」。

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