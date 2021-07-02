警方尋回神像發還宮廟。（板橋分局提供）

警方尋回神像發還宮廟。（板橋分局提供）

新北市板橋區德興街供奉太子爺宮廟內神像前晚遭竊，警方調閱監視器鎖定一名中年女子涉案；當晚員警外出處理另起案件後，警車突然無法發動，正等候同仁到場協助，發現對街一名婦人特徵與偷竊神像女子十分相似，上前盤查，該女果真就是竊嫌，遂將女子帶回偵辦，取回神像。

板橋警分局信義派出所接獲宮廟報案後，調閱監視器發現一名年約40多歲的中年婦女深夜騎腳踏車停於宮廟門口，隨即進入廟內將太子爺神像從神桌上搬走，並且用衣服將神尊覆蓋，置放於腳踏車前置物籃後離去。

當晚員警至南雅南路處理案件完畢，欲返回派出所時巡邏車竟無法發動，故呼叫其他警網協助，正在等待時，突然見一名婦女從對面人行道走過，特徵與偷神像的竊嫌極為相似，員警隨即上前盤查，該名婦人看見警察後立即坦承太子爺神像是她偷的。

46歲陳姓女竊嫌供稱，因見到太子爺的頭皮脫落，為了要救祂才帶走。警方稍晚從縣民大道一段附近天橋下尋獲該尊神像，通知宮廟發還。偵訊後，警方依竊盜罪嫌將陳姓婦人函送法辦。