鴻海、台積電洽購疫苗，傳出在行政院政務委員羅秉成促成下，將於7月簽約，9至10月交貨。對此，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今表示，相關作業都在持續推動中，有進度會立刻跟大家做詳細報告。

鴻海、台積電在取得政府授權洽購BNT疫苗後，有媒體報導行政院政務委員羅秉成開始居中協調，成為洽購案的推手，成功機會大增，預計7月將完成簽約，9、10月開始交貨。

對此，陳宗彥表示，對於企業與民間團體的疫苗採購，目前政府正持續推動與進行中，有新的進度，就會立刻跟大家做詳細的報告。

此外，有關指揮中心宣布今天起入境全面普篩，桃機篩檢量能是否足夠？是否會造成群聚感染？陳宗彥說，目前桃機每日入境人數從2百至1千多人不等，兩個航廈各式規劃5座採檢設備，前一天都會針對隔天航班抵達時間、人數，預先規劃篩檢計畫。

陳宗彥表示，如果遇到大量旅客入境，也都已規劃出對應的採檢計畫，目前來看，1周大概會遇到1到2次這種情形。

此外，考量目前氣溫炎熱，陳宗彥說，為了讓旅客能舒適等候採檢，已針對入境大廳的座位區進行調整，加大間隔，讓等候採檢的旅客能舒適的依序等候。