自2020下半年5G開台至今，5G手機的換機潮推動國內5G用戶成長，傑昇通信預期，倘若今年下半年5G資費調降，加上近期確診人數持續遞減，解封在即，國人信心大增與各家品牌新機相繼推出，無不加速5G換機動能；因此率先於今日祭出多款品牌5G手機及平板降價搶市，iPhone 12 Pro Max（128G）現省近4千、三星Galaxy A42 5G（6GB+128GB）打六折，只要7790元。

傑昇通信5G手機大降價優惠機型。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

蘋果iPhone 12上市首日就拿到銷量冠軍，並蟬聯至今仍是銷量擔當、無法撼動，眾所周知下半年即將迎來iPhone 13（暫定名稱），那麼iPhone 12降到多少才會無腦入手？北台灣通訊連鎖門市─傑昇通信表示，還沒換5G手機的消費者不用再等，即日起於傑昇通信門市購買iPhone 12 Pro（128GB）只要30090元即可入手、iPhone 12 Pro Max（128GB）現折3910元。

而三星首款A系列5G手機Galaxy A42 5G，去年以12990元親民售價，至今仍是熱銷榜常客；傑昇通信指出，疫情使薪水凍漲的情況下，訴求4800萬畫素主鏡頭、6.6吋大螢幕、144Hz螢幕更新率及5000mAh大電量的「高CP值」是A42上市半年人氣仍居高不下的主因，傑昇通信門市於7/1~7/4，只要六折價7790元，現省5200元。三星最便宜平板Tab A7 Lite LTE（32G）售價5190元，此時入手最划算。

ASUS首款防水新機ZenFone 8，配置5.9吋E4 AMOLED「挖孔」螢幕、6400萬超高畫素主鏡頭，搭載SONY旗艦雙鏡頭，還具備4 cm微距模式，風景照或近照都能滿足，機身具有IP65/IP68防塵防水保護等級，突然在外面遇到下雨天也不用擔心；現在至傑昇通信購機，原價18990元，新機優惠16790元，現賺2200元。

手機品牌OPPO旗下的Reno5 5G手機，採用6.43吋螢幕，後置6400萬畫素四鏡頭主相機，具備AI錄影增強技術，前置3200萬畫素主鏡頭，擁有臉部辨識功能，看準遠端視訊會議、線上學習需求，小姊姊在家懶得化妝也沒關係，透過內建AI美顏就可幫自己補上淡妝，拍出自然好氣色，傑昇通信再降近4千，門市售價只要11090元。