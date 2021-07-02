彰化喬友大樓前天發生火警，位在大樓內的防疫旅館也受波及，造成4死20傷，如今傳出火舌竄出時，受困者遭業者誆稱誤傳，甚至害怕逃命會被罰錢，逃生避難SOP引起質疑。對此，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，對於這起火災他非常遺憾，但去年已經完成相關逃生指引，遇到火災就是依序逃生。

彰化喬友大樓火警造成4死20傷，由於該大樓過去已發生3次火警、被當地人稱為「鬼屋」的大樓，如今卻被選為防疫旅館；而火警發生當下，受困者遭業者誆稱誤傳，透過廣播要求不要往外跑，而隔離者甚至害怕逃命會被罰錢，一連串的事件，讓外界抨擊相關的逃生SOP並未落實。

對此，陳宗彥今天表示，去年一開始設立防疫旅館時，指揮中心與內政部消防署都有做出指引；而每個縣市政府要開設防疫旅館，除了衛生機關審視防疫措施，也都會要求消防機關進行消防安全檢查。

陳宗彥說，彰化事件發生後，他會請消防署、各縣市消防局加強防疫旅館的防救災訓練與要求，我想這是有必要的。

對於檢疫者遭遇火災是否可逃生？陳宗彥說，災害發生當下，指揮中心都有做出對應的逃生指引，「當然遇到火災或災害警報，就是依序來逃生」。

陳宗彥說，檢視這次彰化大火的防疫旅館，開設之前也都有做消防安檢，也有做消防設施的改善。當然經過這次事件後，會再提醒縣市政府開設防疫旅館時，要確認救災救難動線，並充分對旅館工作人員進行教育訓練。