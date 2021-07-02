國際友人贈與給台灣的疫苗在近日陸續到貨，但國民黨台北市議員羅智強直言，台灣還是缺少疫苗，只能用「等死」二個字形容，如果是前總統馬英九執政，台灣不會缺少疫苗，這就是馬英九和總統蔡英文最大的不同，而可嘆的是，台灣竟得用600多條人命，來認知這個鐵的道理。

看到台灣今日的疫情，羅智強今（2日）在臉書發文表示，只能用「等死」二個字形容，當全台因為缺疫苗，特權頻生、爭搶殘劑，看到這樣情形，他想幫馬英九向蔡英文問四個問題。

羅智強首先問的是，如果馬英九執政會像蔡英文一樣，為了護航高端去卡國際疫苗進來台灣嗎？羅回答，絕對不會，兩袖清風、剛正清廉的馬英九絕對不會；羅二問，如果是馬英九執政，永齡基金會熱心要幫台灣買500萬劑國際疫苗，馬會像蔡英文一樣，直到民怒爆鍋，才心不甘情不願的授權？羅回應，絕對不會，馬英九必然會傾盡全部政府力量，幫助永齡基金會買疫苗。

羅智強再三問，如果是馬英九執政，會像蔡英文一樣，一年半的「疫苗超前部署」，竟然完全沒想到，12歲到17歲的青少年，在現今政府的疫苗採購規劃中被「完全放生」，因為現在政府所採購的疫苗以及至今到貨的疫苗，都必須18歲以上才能施打，羅強調，絕對不會，如果馬英九爛到連青少年的命都可以不顧，不要說自律甚高的馬英九不會放過自己，民進黨也不會放過馬英九。

最後，羅智強問，蔡英文面對上述三問，只剩下一個答案，就是都是大陸阻擾台灣買疫苗，這個說法最大的漏洞是，大陸完全無法阻擾的美國莫德納、嬌生，如果是馬英九執政，會秉持不卑不亢的態度，在九二共識的基礎上，兩岸和解交流。羅直言，這是馬英九和蔡英文最大的不同，而可嘆的是，台灣竟得用600多條人命，來認知這個鐵的道理！