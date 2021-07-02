曾演出美國影集《超人首部曲(Smallville)》的女星艾莉森麥克(Allison Mack )，驚爆是爭議邪教組織「NXIVM」的一員，且做為組織中的高階核心成員，替教主拉尼爾(Keith Raniere)招募女性當性奴，艾利森隔年認罪，如今此案審理結果出爐，她被判處3年有期徒刑。

「NXIVM」組織位於美國紐約州，對外宣稱是一間傳銷公司，創辦人是現年58歲的基思拉尼爾(Keith Raniere)，但該組織私下從事非法行為，拉尼爾以販運女性、性交易等罪名遭起訴，該組織因此被認定是「性愛邪教」。

據外媒報導，在庭審中，前NXIVM成員透露拉尼爾作為最頂端的領袖，在組織內創立了秘密聯誼會，身為「奴隸」的成員必須完全服從「主人」，拉尼爾則是眾人之上的「大師」，他讓女性成員飢餓，並在她們身上烙印了拉尼爾名字的字首，並且被迫跟他發生性關係。

至於女星艾莉森麥克，她2018年被爆出是「NXIVM」的高階成員，同時是教主拉尼爾的「奴隸」，但她也是其他女性成員的主人，傳「NXIVM」高階成員會以裸照、性愛影音等私密文件來控制被害人，2019年4月，艾莉森認了曾用「公開具殺傷力資訊」的手法，脅迫了2名女性入教並與拉尼爾發生性關係，還讓她們做無酬的工作。

艾莉森認罪後轉作汙點證人，協助檢方調查並證實教主拉尼爾所犯罪行，因此獲得減刑，同時，艾莉森也在庭上哭著跟被害人及其家屬道歉，懺悔自己在組織中做的是「令人憎恨且犯法的行為」，她為自己的行為感到羞愧內疚，判決結果在6月30日出爐，她被判有期徒刑3年，並罰2萬美金(約台幣56萬)罰金。