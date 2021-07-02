有些人天性善良，和他相處時非常愉快又安心，星座運勢網站「星座漫畫」分享，摩羯座、巨蟹座、水瓶座的人本性善良，不忍心傷害他人，有時雖然會吃虧，甚至受到傷害，他們依然不改變初衷，用真心對待身邊的人，是值得深交的朋友。

▍1.摩羯座

摩羯座本性善良，雖然不太會說話，看起來有點嚴肅，不過內心非常柔軟，他們待人和善，用真心交朋友，如果朋友有難，一定立刻出手幫助，因此他們通常擁有很好的人際關係。摩羯座很穩重，不會輕易發脾氣，也很少跟身邊的人有爭執，有時寧願自己吃虧、讓人佔便宜，也不願傷害別人，真的非常善良。

▍2.巨蟹座

巨蟹座性格溫和，願意主動照顧身邊的人，朋友們甚至覺得他們散發著母愛，他們在認識之初就拿出自己的真心，把所有人當成自己人，愛著身邊的親人、朋友，就算他們遭遇打擊、背叛，經歷了痛苦、挫折，他們也不會改變，會永遠維持著一貫的善良本性。

▍3.水瓶座

水瓶座的人緣很好，雖然常常讓身邊的人搞不清楚他在想什麼，不過他們本性很善良，又容易心軟，他們會盡力照顧每個人的情緒，希望大家都能快樂，他們不太會計較個人的利益得失，對朋友很大方，常常幫助朋友度過難關。水瓶座不忍心傷害他人，捨不得身邊的人痛苦，是無庸置疑的善良之人。