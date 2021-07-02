當年促成修法增訂性侵犯刑後治療條款、5萬名網友連署籲判死的葉姓國二女生遭姦殺案，一、二審均判凶嫌林國政死刑，2013年最高法院經生死辯後認為，林國政因智能偏弱、患有憂鬱症，審酌其犯案動機及情狀，改判林男無期徒刑確定，讓他逃過一死。

2011年3月13日，家住雲林的葉姓女學生騎腳踏 車向同學借書，途中林國政見對方單獨一人，趁機搭訕後，騙少女回 家。林先以紗布將對方勒昏後性侵。少女因疼痛驚醒，林唯恐犯行曝 光，再以雙手勒頸封喉，致少女舌骨骨折、窒息死亡，棄屍彰化溪州 鄉空地低窪處。

一、二審都將林判死，經上訴後，最高法院依新制由審判長黃正興 召開死刑辯論庭。林的律師稱，林勒昏少女後性侵，因被害人驚醒， 擔心事跡敗露，才另行起意殺人，應分別論處性侵、殺人罪，依數罪 併罰不該判處極刑。檢方反駁，林性侵後痛下殺手，殘忍虐殺少女， 應論處性侵殺人罪，判處死刑。

檢察官結辯時慷慨陳詞，指葉姓少女的養父母痛失愛女，造成無法 彌補傷痛；林犯後對被害人毫無同理心，僅關心與自身利益有關事項 ，觀念偏差、飾詞狡辯，毫無悔悟之心。

2013年最高法院認為林國政犯後坦承犯行，並非完全沒有悔意，若經長期監禁，矯正治療後，仍有教化向善的可能，判處無期徒刑定讞。