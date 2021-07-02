全國三級警戒延長至7月12日，第一線醫護人員肩負起保護民眾安全與守護民眾健康的任務，在地三重先嗇宮2日與國民黨新北黨部、市議員王威元、蔡明堂等人共同捐贈千件防疫物資，給新北市立聯合醫院三重院區，為醫護人員打氣。

先嗇宮董事長李乾龍2日國民黨新北黨部、市議員王威元、蔡明堂等人一同出席於「三重先嗇宮捐贈防疫物資給新北市立聯合醫院三重院區」儀式，現場共捐贈千件防護衣、2880個口罩、80箱枋山芒果，李乾龍表示，三重先嗇宮投入地方公益不遺餘力，這次疫情，更是提供完善防護措施要力挺醫護。

李乾龍說，防疫物資外，這次更推廣屏東枋山芒果讓大家補充營養，他笑說，雖然芒果諧音「忙」果，有些人覺得會更忙，但他想在心存善念下，芒果仍舊是好水果的，大家如果喜歡，也要力挺咱們屏東果農。

新北聯醫院長項正川表示，感謝董事長李乾龍熱心公益慷慨捐贈，為防疫盡一份心力，透過醫療捐贈，將有助於護理人員進行照護，相信民間力量將是全體醫護人員的堅實後盾。

新北市立聯合醫院表示，在這場與病毒的戰役中，醫護人員扮演的角色極為艱鉅且壓力沉重，感謝先嗇宮、國民黨新北黨部、市議員們力挺捐贈防疫裝備，提升第一線醫護防疫能量，讓同仁有完善的防護措施，繼續守護與執行防疫工作。