中選會今天開會議決「828公投日」是否延期舉行，國民黨團表示，若如期舉行，要求中選會完善配套措施，而不是利用疫情降低投票率，技術卡關沒收全民行使公投權利，假設延期則需修訂公投法，另黨團主張此次公投就推動不在籍投票，預計下周一提出召開本會期第二次臨時會訴求，修法完成相關配套。

國民黨團書記長鄭麗文說，民進黨過去主張公投綁大選，後來多數暴力修法把公投與大選脫勾，粗糙立法延伸出很多問題，其中公投法23條載明每2年8月第4個禮拜六投票，使得投票日毫無轉圜餘地。

鄭麗文表示，即便公投法準用公職選罷法66條，投票日或之前若出現不可抗力情事，可改變投開票日期，這也致使中選會舉棋不定，證明當初民進黨為了政治私利修法，已經危害民眾行使公投權利，若公投延期勢必得召開臨時會修訂公投法完備法源。

鄭麗文說，若如期舉行公投，要求中選會做好相關配套措施，協助人民在安全無虞下充分行使公投權利，而不是利用疫情增加民眾投票疑慮，透過奧步降低投票率、技術卡關，進而沒收公投權利，目前有很多跡象顯示，中選會規劃的行政事務故意打擦邊球，藉此技術性干擾。

鄭麗文說，國民黨主張推動不在籍投票，可避免大規模返鄉投票降低染疫風險，敬告中選會盡速完成相關整備，讓台灣在此次公投就可以採不在籍投票，確保公投權利。

國民黨團總召費鴻泰說，攸關不在籍投票，黨團要求移轉投票、通訊投票，後者僅適用台澎金馬人民，而不是綠委劉世芳說的電子或網路投票。他預告，國民黨團將於下周一提出召開第二次臨時會的訴求，時間為7月7日至7月16日，針對公投法修法及補足不在籍投票立法。

針對民進黨通過新增5800萬特別預算，其中3千多萬為宣傳費，鄭麗文批評，在全民拿不到紓困之際，民進黨的1450爽歪歪，為了阻擋公投權利，民進黨竟拿可換得50萬劑疫苗的經費，去餵養1450扭曲公投權利行使。費鴻泰也敬告綠營網軍，不要帶風向抹黑國民黨浪費公帑，立委召開臨時不會有額外的薪水。