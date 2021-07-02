稽查小組攔下騎乘改裝車的騎士進行檢驗。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

稽查小組在哈瑪星地區稽查改裝車炸街違規情形。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

國內疫情持續嚴峻，不少人在家悶得發慌，高雄市區近日半夜出現改裝機車在街頭呼嘯而過飆車的囂張現象，由於深夜時分改裝車噪音擾民，警方接獲檢舉，7月1日和環保局及監理站聯手稽查，3時勤務中，開出40張包括未成年無照駕駛、闖紅燈及變更車體違規罰單，另有36件改裝排氣管案，要求違規騎士限期改善。

國內疫情持續三級警戒至7月12日，不少人在家悶壞了，高雄市區近日出現改裝機車在深夜時分飆車情事，由於疫情期間，少了車水馬龍，改裝車在夜深人靜時，呼嘯而過伴隨巨大噪音，嚴重影響民眾生活品質，不少居民受不了，因此報案檢舉。

高市警方7月1日和環保局以及監理站先鎖定哈瑪星地區執行「環警監聯合稽查」任務，稽查小組在晚間7時至10時，針對非法改裝噪音車輛加強取締，3小時下來，稽查小組在臨海二路查獲22歲謝姓男子等6人闖紅燈、吳姓未成年少年等12人無照駕駛、22歲的葉姓男子等22人的機車變更車體，以及36件改裝排氣管的違規行為。

警方指出，依據道路交通管理處罰條例規定，「改裝排氣管」不符規定者可處900至1800元罰鍰，拆除消音器可處6000元至24000元罰鍰；此外，噪音管制法規定，機動車輛噪音超過管制標準，將可處1800元至3600元罰鍰。

警方呼籲民眾在三級防疫警戒期間減少不必要外出，勿以「炸街」夜遊作為解悶手段，若一旦被環保局和警方查獲，不僅荷包縮水還得跑監理所驗車，得不償失。