美國嬌生集團（Johnson & Johnson）今晚表示，嬌生單劑的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗可對Delta等高度流行變異株產生強烈且持久的免疫反應。

嬌生集團表示，數據顯示，疫苗產生的免疫反應可持續至少8個月，且嬌生疫苗的保護效力達85%，也有助於預防染疫後住院與死亡。

路透社報導，嬌生藥品業務的研發主管瑪曼（Mathai Mammen）在聲明中說：「目前針對8個月研究得出的數據顯示，嬌生單劑COVID-19疫苗可產生強烈的中和抗體反應，這種反應不會減弱，根據我們的觀察，還會隨著時間增強。」

嬌生集團表示，這款疫苗可對最早在印度發現的Delta變異株誘發中和抗體反應，強度甚至比針對最初在南非發現的Beta變異株還要高。

嬌生集團將研究報告交給同儕審查前，先將資料發表在醫學期刊預印本網站bioRxiv上。