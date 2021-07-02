彰化市喬友大廈防疫旅館火警造成4死，傳出有生還者與家屬指控，當時火警鈴聲有響，但旅館卻稱誤觸、消防演習，要求房客回房，延誤疏散時機。不過消防署前組長林金宏卻指出，「如果選擇逃生，應該會引起更大的傷亡」、「貿然進到走道，一定死的更快」、「我會選擇留在房間內」；而留在房內有何求生策略？林金宏說，若房內是中央空調系統，他的第一個動作是「先關冷氣」。

喬友大廈30日晚間大火，釀成4死22傷的不幸悲劇，死者包括1名消防員以及3名防疫旅館房客。有生還者與傷者家屬指控，第一時間防疫旅館告知「現場演習」、「誤觸警鈴」，將眾人騙回房內；甚至有人已經逃到1樓，要求旅館老闆疏散其他人，老闆竟回「不可以」、「怕罰錢」、「政府政策」，氣得他們痛批草菅人命、要向旅館求償。

不過消防署前組長林金宏在臉書發文指出，「我相信這個火場，如果選擇逃生，應該會引起更大的傷亡。所以我會選擇留在房間內。」，林金宏指出「以這個火災蔓延的路徑，一定是走道先受到波及，走道的煙熱一定比房間內的危險，如果房間內最後致人於死，貿然進到走道，一定死的更快。」。

「很多人看災害應變，習慣從絕對的角度出發，認為留在房間內，後來死了，所以留在房間就是錯誤的選擇。」，但林金宏從專業角度解釋：「如果留在房間內存活的時間比跑到走道的時間長，或許結果可能都是不幸往生，但留在房間內因為存活時間比較久，相對就有更多獲救的機會，當然要選擇留在房間內才是較佳的策略」。

至於留在房內有何求生策略？林金宏說，若是他要入住這個防疫旅館，一定會「要求給我有對外窗戶的房間」，並詢問火災警報系統是不是都開著，以及萬一發生火災，服務人員會如何處理。

林金宏表示，若房內是中央空調系統，他第一個動作會先關閉冷氣（可以直接拔掉房卡），接下來開門察看是否走道有濃煙；有濃煙就關門避難、將窗戶打開，打電話告知消防隊自己所在的房號，等待救援。如果察看時沒有濃煙，才帶著手機，沿著安全梯逃生。

「見火就逃，濃煙就躲，不要猶豫，先保命，再思考防疫」，林金宏提醒，唯一跟平時應變不一樣的地方，就是逃生時一定要戴口罩，且在逃出後，保持距離的告知消防隊，您是需要隔離者，讓消防隊妥為安排後續之處置。

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