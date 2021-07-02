台北市前2天開放72歲以上、55歲以上原住民長者網路預約接種疫苗，昨下午17時截止，台北市副市長蔡炳坤指出，共有7萬3092人成功預約，佔總劑量的8成4，還剩1萬多個名額能留給未預約者、先前預約沒來者，可在本周六日打給區公所民政課電話登記，下周二開打。

莫德納疫苗近日配發至全台，台北市總劑量共有8萬7136劑，經過6月30日、7月1日兩天預約後，共有7萬3092人完成網路預約，換算後約佔總劑量的84％。統計有191間醫療院所額滿，佔所有接種點的75％，分別為158間社區診所、21間醫院、12家聯醫門診部。

「預約情況與預期相近。」蔡炳坤表示，扣除預約的民眾，現有剩1萬多位名額，能可以留給先前未預約者與預約但因故未到者，這2族群可在本周末打給區公所民政課登記，無須擔心沒預約就錯失機會，畢竟打疫苗是人民權利，市府不會怠慢。

蔡透露，下波配發的疫苗數為6萬多劑，預計7、8日會開放預約，初步規畫會將接種年齡下修到70歲，但仍要看實際情況，基本上預約後就會快速施打，未來會盡可能讓長者都能接種疫苗，降低重症率。