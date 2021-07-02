美光科技（Micron Technology）執行長Sanjay Mehrotra周四表示，隨著全球經濟從這場大流行病中復甦，美光科技認為5G和電動車領域的半導體市場將迎來巨大的增長。

Mehrotra 接受媒體訪問時表示，當今的市場比以往更加多元化，需要更多記憶體和存儲空間的汽車和電動車未來將成為車輪上的數據中心。當然還有智慧手機、數據中心、遊戲、工業應用，都有助於提高晶片需求，他表示:「我們確實看到了比以往任何時候都更健康、更強勁的需求環境。」

記憶體供不應求使價格居高不下，美光上季業績表現和本季營收展望均超出市場預期。

執行長Mehrotra在財報發布後表示，美光看好到明年年底前，整個產業的NAND和DRAM晶片供應都將持續吃緊，晶片價格也將居高不下。

美光第三財季（截至6月3日）營收年增36%，為74.2億美元，優於市場預期的72.4億美元。經調整後，每股盈餘為1.88美元，亦優於市場預估的1.72美元。此外，美光預估第四財季營收為82億美元加減2億美元，優於分析師預測均值78.7億美元。

Mehrotra周四表示，這場大流行病加速了「數位化轉型」，而半導體嚴重短缺已經波及全球經濟。不過，晶片供應吃緊和疫情時代的遠距上班模式帶動晶片價格上漲，則對美光帶來助益。

展望未來，Mehrotra預期無線網路等領域的技術變革將繼續為美光帶來助力。5G技術，尤其是用於智慧手機、人工智慧、智慧終端（intelligent edge）和智慧型用戶設備，一直都是需求增長的關鍵來源，因為這些產品都需要更多的記憶體和存儲空間。

儘管前景樂觀，但Mehrotra表示，美光在處理晶圓廠和產能方面「極為謹慎」，「我們希望根據長期需求趨勢來增加供應」。但他也表示目前美光的庫存「非常稀少」，美光預估產業短缺的現象將持續到今年年底和2022年。