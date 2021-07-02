中央流行疫情指揮中心5月中旬時將全國升為3級警戒，要求民眾不得群聚，但與此同時，有民間團體發現，如屏東縣近期發現傳染力極強的Delta變異株，但卻仍在6月28日「六塊厝產業園區環評案」，因會議記錄並無備註現場防疫準備的狀況，但單從簽到表來看，總計超過20位包含委員、開發單位、旁聽民眾出席；桃園市政府也在6月25日召開實體公聽會，「恐怕成為防疫破口」。

參與過線上環評審議的地球公民基金會環污與能源倡議專員鄧宇佑指出，會議過程狀況連連，環保署使用的軟體建議使用IE瀏覽器以及安裝flash player，但兩者都已經停止更新、準備停止服務，已跟不上現在的軟體使用環境。會議途中，也發生農委會、科技部代表無法順利進入會議、進入後因不明系統問題無法發言的狀況。

環境權保障基金會研究員許博任指出，近期也有多個受到地方民眾高度質疑的開發案，疫情期間仍無視地方反彈聲浪意圖召開線上說明會。如新竹縣竹北鳳岡焚化爐案，目前也預計在今天以線上會議方式召開施工前說明會，無視眾多地方民眾及各黨民意代表反映民眾無法線上參與，要求待疫情後再開實體會議的反對聲浪。

台灣人權促進會副秘書長余宜家表示，防疫三級警戒下仍有機關無懼疫情、實體召開，例如屏東縣在三級警戒期間曾召開兩場環評審查會，最近一場是6月28日審查「六塊厝產業園區環評案」，因會議記錄並無備註現場防疫準備的狀況，但單從簽到表來看，總計超過20位包含委員、開發單位、旁聽民眾出席。

余宜家提及，桃園市政府也在6月25日補辦綠線捷運工程相關的土地徵收公聽會 ，通知上沒有說明現場相關的防疫應變，因而台權會輾轉收到地主求助，詢問究竟是否應出席公聽會主張自己的權利？最終民眾考量三級期間避免群聚，而決定不出席。

許博任說，針對過去兩週線上審議會的各種現象，民間團體認為遠端參與若能持續改進數位落差的問題，有機會作為交通成本較高的民眾的補充參與管道。但在疫情之下，線上審議與遠端參與並無法取代實體審議及參與。除民眾數位落差參與困難外，線上審議會目前無法詳實釐清真相、化解爭議，弱化審議品質的問題自是嚴峻；因此，民間團體呼籲，應儘速完成線上審議的法制化，當利害關係人明確表示無法遠距參與會議時，審議應暫緩；遠距會議無法替代實體會議討論，疫情間不應通過具重大爭議的開發案件及政策。