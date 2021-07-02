一樣外送員，待遇差很大！政府日前公告，7月1日起北北基桃外送員可優先施打新冠疫苗，結果政策大小眼，僅Uber Eats、foodpanda旗下外送員可打，速食龍頭麥當勞在北北基桃逾2000名外送人員，看得到打不到！

麥當勞外送人員向《中時新聞網》反映，指疫情指揮中心的外送員疫苗接種政策明顯不公，他們整天在外頭趴趴走、面對陌生顧客，一樣冒著染疫風險，卻無法列入施打名單。員工怒嗆，難不成要這2000多人騎車跟行政院長蘇貞昌討疫苗嗎？

該員工強調，大家都是外送人員，做相同的工作，政府為何獨厚外資的外送平台，反而無視本國人經營的麥當勞，「難道政府說話不算數？外送員可打疫苗不是假訊息，什麼才是假訊息？」

據了解，會有差別待遇，原因在於外送平台歸交通部管理、麥當勞則由經濟部負責，結果變成三不管，外送員淪犧牲品。

麥當勞回應，總公司已於第一時間完成造冊，並將人數通報經濟部；將於接獲主管機關進一步指示後，全力配合辦理。由於現在疫苗數量有限，敬請同仁體諒、靜待通知。希望北北基桃的外送人員儘快完成疫苗接種，並逐步擴大到其他縣市的外送人員，一起為員工和顧客健康把關。