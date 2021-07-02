今年3月台灣香蕉遭日方驗出百克敏超標遭下架，但今年4月台灣香蕉也被驗出第滅寧殘留，消基會今年4月抽驗我國市面上16件香蕉，其中共有2件樣品檢出農藥殘留，但均未超過我國農藥殘留標準，但有1件的益達胺」0.06 ppm已超過日本農藥殘留標準。

消基會表示，16件中經檢出農藥殘留者為購自「香蕉（金田水果行）」，檢出「白克列」及「益達胺」二種農藥，前者檢驗達0.196ppm、後者則為0.06ppm，以及編號13號「香蕉（板農活力超市）」，檢出「百克敏」農藥一種，殘留達0.016ppm。

消基會提及，類尼古丁殺蟲劑的「益達胺」檢出量低於國內限量的0.5 ppm，但卻高於日本限量的0.04 ppm以上，類尼古丁殺蟲劑即使在非常低劑量仍具有毒性，在土裡和水裡非常持久，可以在體外保持活性長達數個月，因此導致對非目標物種如無脊椎動物，會持續且慢性地暴露在有毒的環境中。

消基會呼籲，食用香蕉前應清洗果皮、香蕉清洗後剝皮食用前一定要清洗手，避免農藥殘留在手上又接觸到香蕉，呼籲政府應把農藥使用範圍與標準一致化管理，以免因為國情不同，產生管理的困擾，採從嚴標準對國人健康亦較有保障。