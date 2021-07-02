台北市環南市場驗出41個PCR陽性確診，新北市長侯友宜今（2日）上午表示，新北市上一波受到北農、環南市場影響，共有144人確診，這次又爆疫情，侯強調「與台北市共同承擔」。

侯友宜表示，上一波受到北農及環南市場群聚事件，被波及共有144人確診，經過10天安置、處理完畢，關於新北市的家禽合作社，已2次快篩，昨天又加做PCR，目前624個快篩都是陰性，至於PCR已經做出來600個也都是陰性。

針對家禽合作社等易成群聚感染的場所，侯友宜強調，不斷的一次、兩次、再三的希望能夠確保整個民生物鏈都能夠安全。所以新北市面對又再一波的環南市場的群聚，就像上次那一波一樣，新北市一定會對台北市的北農、環南所造成的群聚事件共同承擔、面對來解決問題。

侯友宜也說，當北農跟環南市場有個案出現時，一開始北農有51個確診，新北市民占了29個，不但要共同承擔、面對解決，也歡迎有北農、環南史的到新北市的社區篩檢站來篩檢。

這10天來，自稱有北農跟環南史的有5664人，就找到了10個陽性確診個案。面對環南市場又一波再起，新北市一樣共同承擔，大家一起來面對解決再一波的台北環南市場所造成的群聚，大家一起努力，希望有效的把疫情再度的控制。