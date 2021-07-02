中央流行疫情指揮中心日前宣布，開放18歲以上成人預約候補接種最後一瓶新冠肺炎疫苗殘劑，引發各縣市政府及基層人員一片「疫苗殘劑之亂」。藥師林士峰表示，如今種種亂象皆因疫苗不足導致，他建議可在帶老人家去打疫苗的家屬或是照顧者中選擇施打的對象，看要現場抽籤還是排隊決定，這樣不僅可間接保護老人家，也不必浪費醫護與民眾的時間與心力。

林士峰昨日（1）在臉書發文表示，看了最近疫苗殘劑的亂象，其實蠻無奈的，如果不是疫苗仍然不足，人民何必搶翻天，敵對政黨何必緊盯，地方政府害怕被獵巫，基層人員害怕施打後被罰甚至送檢調。國家花太多的力氣在防止特權疫苗上，防弊大於效益了，其實最後疫苗還是要廣泛的打在全體人民身上，才能達成群體免疫的最後目標。

林士峰指出，關於疫苗殘劑的施打，他有一個的建議：可以在帶老人家去打疫苗的家屬或是照顧者中選擇施打的對象，看要現場抽籤還是排隊決定，防弊措施可以現場拍照備查，有問題事後提出兩人的關係，證明自己的臨時資格。

對此，林士峰強調，這個方法不只能間接的保護老人家，也不用第一線施打的人花力氣跟背負責任找人打疫苗殘劑，也不會浪費那麼多人的時間在等是否有疫苗殘劑可以施打。