台北神旺飯店全新打造「速速購美食百貨」，可在這裡購買「魚翅撈飯」。（圖／台北神旺大飯店）

台北神旺飯店「速速購美食百貨」，「潮品集」港點沒有缺席。（圖／台北神旺大飯店）

台北神旺「速速購美食百貨」，可以買到港式甜品「楊枝金露」回家吃。（圖／台北神旺大飯店）

台北神旺「速速購美食百貨」集結中西日式美食外帶，圖為澄江日本料理的「牛肉壽喜燒飯」。（圖／台北神旺大飯店）

台北神旺「速速購美食百貨」每日推出限量買一送一優惠，「肋眼牛排」亦包括在內。（圖／台北神旺大飯店）

「速速購美食百貨」新鮮現做區可買到「戰斧豬排」。（圖／台北神旺大飯店）

台北神旺飯店打造「速速購美食百貨」美食外賣店，「美味餐盒共和國」區可以買到中西日式餐盒。（圖／台北神旺大飯店）

台北神旺飯店「速速購美食百貨」的「潮州打冷攤」，販售各式潮州滷水料理。（圖／台北神旺大飯店）

又有觀光飯店將餐廳改裝為外帶餐飲賣店！為擴大搶美食外帶商機，台北神旺大飯店亦將館內西餐廳「伯品廊」，以香港大排檔概念改裝為「速速購美食百貨」，並自即日起開始營運，每日上午11點至晚間7點提供「現點現做」和「熱食速取」服務，為繼台北喜來登、君悅、寒舍艾美與美福飯店之後，在飯店內開設大坪數美食餐飲外帶店的飯店。

台北神旺大飯店在疫情初始即超前部屬，利用館內原宴會訂席接待中心打造東區街邊店「速速購」，提供餐盒與冷凍食品外帶及外送餐飲服務。因10坪空間小、坪效有限，飯店決定以70坪的伯品廊西餐廳取代並取名「速速購美食百貨」，增加外賣品項並提高營收。

「速速購美食百貨」集結台北神旺飯店館內伯品廊西餐廳、潮品集中餐廳與澄江日本料理的特色美食，推出近100款料理。主題餐飲包含「潮州滷水打冷攤」、「好港味冰室」、「美味餐盒共和國」、「職人日式料理」、「現煮咖啡」，同時供應「潮式魚翅撈飯」、「蠔皇鮑魚海鮮粥」、「松露風味老饕牛排」等豪華料理的「即食美味現做區」。

為做好防疫措施，神旺大飯店表示，進入「速速購美食百貨」的每位客人必須量測體溫、完成實聯制登記，並通過「抗菌液消毒通道」，入內再由地貼引導動線、分散人流，並有服務人員管控入場人數，讓食客能在安心環境重溫逛街樂趣。營業期間憑發票不限金額可免費停車1小時。另有每日限量的買一送一優惠，品項包括原價1080元的美國肋眼牛排、每盒450元的凱薩沙拉，以及帆立貝花椰菜濃湯等。

神旺飯店「速速購美食百貨」以香港大排檔、茶餐廳概念設計，一字排開的各色料理彷彿美食嘉年華，價格自45元至2080元，豐儉由人，選擇多元。其中「潮州滷水打冷攤」主要供應潮州「打冷」，每日輪番供應有道地潮式魚飯、蝦飯、凍蟹，以及每日熱銷200份「潮州滷水鵝肉」所領軍的鎮店滷水明星組合，包含：鵝翅、鵝掌、鵝胗、牛肚、牛筋等，其他還有熱滾噴香的咖哩豬皮魚蛋、鮑汁炆鳳爪、火腩炆油菜等適合搭配粥水、米飯的打冷小食，每份280元起。

「好港味冰室」高高堆起的蒸籠，擺滿各式手工港式點心。當日鮮製的筍尖鮮蝦餃、蟹黃蒸燒賣、豉汁蒸排骨、蠔皇叉燒包都是人氣經典，每籠80元起。夏日少不了的「凍」人滋味則有使用當令盛產愛文芒果製作的「楊枝金露」，香甜芒果搭上葡萄柚與口感滑溜的西米露，再以濃郁鮮奶油增添滑順風味，是季節限定的必喝飲品。「杏仁凍豆腐」除了南杏與北杏，還加了鮮乳帶出溫潤風味，選擇製作港式點心麵皮的日本水晶粉凝結杏仁豆腐，讓其滋味兼具Q彈和滑嫩口感。

名列香港三大奶茶之一的「珍珠絲襪奶茶」，遵循古法「一沖、二焗、三撞、四回溫」，將茶韻渾厚的錫蘭紅茶來回沖煮數次，並以7：3的茶奶比例，加入「黑白淡奶」沖出正宗港味，搭配現煮珍珠增添彈牙嚼感，讓飲品更有層次。特別向香港代理商採購，使用當地商家使用的錫蘭紅茶茶粉沖泡的「港式凍鴛鴦」，搭配現煮黑咖啡與黑白淡奶，另搭配自製晶透咖啡凍與現打的香滑厚奶蓋，茶韻回甘。飲品價格108元起。

「美味餐盒共和國」區集結潮式、日式、西式便當與餐盒共30款，優惠價160元起。潮品集供應有「紅燒咖哩牛腩便當」、「潮式椒麻雞腿便當」、「黑蒜強身豬腳便當」、「糖醋溜魚便當」、「南乳芋頭扣肉便當」、「XO醬鳳爪排骨便當」、「梅菜炆腩肉便當」、「廣式干炒豬肉河粉」、「星洲炒米粉」、「豉油皇炒麵」、「魚香茄子炆伊麵」、「青椒牛肉炒飯」、「廣式叉燒蛋炒飯」。

「職人日式料理」有海鮮控不能錯過的日本料理區，供應「綜合生魚片」、「鮮魚味噌湯」、「散壽司」、「海鮮茶碗蒸」、「日式涼拌烏龍麵」等選擇，最低100元起，另有多款精選純米吟釀、柚子酒、梅酒可佐餐品嚐。

「即食美味現做區」速速購美食百貨除了即時速取的熱食單品，另有五星團隊現場烹調的豪華款個人獨享和多人分享餐，並有8盎司美國肋眼牛排、凱薩沙拉、帆立貝花椰菜濃湯買一送一優惠。「潮式魚翅撈飯」是將浸發好的魚翅與雞高湯慢火煨煮，直至熬出濃厚膠質，讓飽滿米粒吸附鮮美湯汁，搭配絲絲分明的魚翅一齊入口，著實享受。適合家庭分享的「炙烤戰斧豬排」旦將戰斧豬排均勻撒上百里香、迷迭香、大蒜等新鮮辛香料，再淋上橄欖油，靜置8小時入味，接著以高溫鐵板雙面煎至上色，再入烤箱以90度低溫烘烤，切面呈現迷人粉紅色澤，搭配滋味酸甜的特製蔓越莓醬最是合拍。

神旺飯店「速速購美食百貨」亦販售好覆熱、方便儲存的冷凍食品，養身湯品有「金銀蒜燉小土雞」、「黃耆黨蔘燉烏骨雞」、「沙蔘玉竹猴頭菇燉子排」。經典道地的風味菜則有「梅菜炆扣肉」、「無錫排骨」、「黑蒜紅燒豬腳靈芝菇」、「蔥燒海參」、「中式咖哩牛腩」等選擇，每款售價120元起。