台北環南市場41人PCR採檢陽性，醫藥粉專《MedPartner 美的好朋友》發文表示大事不妙，台北的市場管理有很大的疑慮，相關疫調和匡列都漏掉非常多，且環南市場先前就有15例確診，但北市府總說天天消毒、加強清消，如今出大事了，衛生局長黃世傑應快銷假回來上班。

醫藥粉專《MedPartner 美的好朋友》今早在臉書發文表示，大事不妙！台北環南市場7月1日進行大規模篩檢，結果竟然發現有41人呈現陽性反應，該市場也於今（2日）早7點半緊急封閉、清空消毒。

粉專《MedPartner 美的好朋友》指出，之前就不斷提醒，台北的市場管理有很大的疑慮，有關的疫調和匡列真的漏掉非常多，結果最擔心的事情還是發生了。2天前才爆出有攤商看隔壁確診，自己買快篩檢驗，結果為陽性，去醫院PCR檢驗後確診。

粉專《MedPartner 美的好朋友》也說，早在一周之前，環南市場一個月內就累積了15例的確診，而當時台北市政府對此的回應是「天天消毒、有通報就加強清消。」如今已經出事了，這41人的相關接觸者有多少，目前都還等待衛生局公布。

粉專《MedPartner 美的好朋友》表示，台北市的衛生局長從6月28日起請假1個月，但如今發生了這麼大的事情，希望它可以趕快銷假回來上班，不然台北市長柯文哲就趕快批准他辭職，這種時候不能再群龍無首了。

粉專《MedPartner 美的好朋友》也呼籲大家，快點落實個人防疫，拉大社交距離，否則這波疫情恐又要大條了。

貼文引起網友熱議，「真的很討厭！北市府不疫調、不匡列要付出的代價又是全民承受，原本期待7/12可降級，有夠煩」、「台北市的夜市還敢微解封」、「完全不敢想像北市府桶下的這個大洞怎麼補」。甚至有網友悲觀斷言，7／12解封無望了。