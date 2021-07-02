網紅廣告小妹目前和老公定居紐約，她透露前陣子在美國動手術時，費用相當昂貴，不過她透露最貴曾欠下六位數美金醫藥費，不禁有感而發表示：「請大家珍惜台灣健保，請勿浪費資源。」

廣告小妹表示疫情前動子宮手術，時長20分鐘的手術，收到帳單時不忘自嘲「費用果然沒有讓我失望，BUT！我是誰？本宮是曾欠下六位數美金醫藥費的人，這點小風小雨打不倒我。」接著透露牙齦長了膿包，礙於疫情嚴峻不敢看牙，只能默默吞抗生素，疫情好轉後看牙醫時，被告知最裡面的牙齒需要抽神經，但難度太高須轉由專科處理，接著收到抽神經估價單，一看要價4000美金(約11萬台幣)，坦言當下心臟直接漏了一拍。

廣告小妹接著分析，在美國中產階級距離貧窮很近，動個手術就能花光所有積蓄，通常找工作時先別管薪水多寡，公司福利和醫療保險才是重點，此外，美國醫療體系走責任細分路線，便會發生一間手術房配置十幾位醫護人員的狀況，而這些醫護人員的費用，正是病患要負擔的，在動手術之前，建議能打聽好動手術的醫生在不在保險範圍裡，否則計費會是分開付的。

由於以上諸多狀況，讓回台灣看病成為很多人的首選，廣告小妹雖強調自己在台灣看病是自費，只能選擇留在美國就醫，接著提及曾有人跟她抱怨台灣健保不好，不禁反問：「健保如果真的那麼不好，那要不要來試試看欠下六位數美金醫藥費？」更不忘呼籲：「我都希望請大家珍惜台灣健保，勿浪費資源」。