農委會今年5月核定台南市「輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設施計畫」，為避免新冠肺炎疫情影響，導致養豬場無法在今年11月前完成施設，立委賴惠員及台南市養豬協進會理事長曾勝誠向農委會爭取，希望能同意將計畫展延到明年6月。

黃偉哲表示，台南市為全國第4大養豬縣市，有602場養豬場，在養58萬740頭，占全國10.54 ％。為提升養豬產業競爭力及協助養豬產業升級，農委會補助的經費將用於養豬畜舍改建、設置異地批次豬舍、自動化省工設備購置等3大項目。

農業局長謝耀清指出，台南共有94場養豬場申請「輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設施計畫」，農業局於6月25日抽出47場正取養豬場，並透過各區公所轉知正取養豬場，目前正由農委會輔導團隊（工研院、農科院、中央畜產會）協助複審書面資料及核定補助資格。

因今年新冠肺炎疫情嚴峻，可能發生雇工不易、建材取得困難等問題，因此各正取養豬場於輔導團隊核定資格後，務必儘速進場施作，農業局也將台南市養豬協進會反映事項函請農委會協助處理，減低養豬場施設作業的困擾。

立委賴惠員及南市豬協理事長曾勝誠表示，因新冠肺炎疫情恐怕造成找不到工人、疫情管制人員行動受限等問題，導致各正取養豬場施工的進度受到影響，無法依計畫於今年11月前完工，因此於6月30日當面向農委會主委陳吉仲爭取同意今年的補助計畫展延至111年6月，讓養豬場有充分的時間可以施作，符合計畫的規定。